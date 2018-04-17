Пособие по безработице в России может вырасти 

В России предложили увеличить максимальный размер пособия по безработице.
Так, Министерство труда РФ разработало законопроект, согласно которому пособие могут довести до прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной.
По информации пресс-службы ведомства, проект нового федерального закона уже опубликован для проведения общественного обсуждения.
Известно, что россиянам не придется предоставлять справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Отметим, что новый проект закона предлагает изменить условия выплаты пособия, благодаря чему вырастет размер минимальной и максимальной величины пособия. Законопроект был разработан Минтрудом для повышения эффективности соцподдержки безработных граждан и стимулирования их к активному поиску работы. В настоящее время такое пособие является элементом защиты и гарантией государства в виде возмещения части утраченного заработка.