Пособие по безработице в России может вырасти

России предложили увеличить максимальный размер пособия по безработице.

Так, Министерство труда РФ разработало законопроект, согласно которому пособие могут довести до прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом минимальную величину пособия предполагается установить до 30% от максимальной.

По информации пресс-службы ведомства, проект нового федерального закона уже опубликован для проведения общественного обсуждения.

Известно, что россиянам не придется предоставлять справку о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.