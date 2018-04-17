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Врио губернатора Псковской области провел встречу с инициативной группой жителей Порховского района
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Врио губернатора Псковской области провел встречу с инициативной группой жителей Порховского района 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковское Агентство Информации
16 апреля врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с инициативной группой Порховского района: как сообщает пресс-служба администрации региона, Ведерников хотел получить от граждан объективную обратную связь по вопросу организации работы порховского полигона ТКО и временного размещения на нем отходов из Пскова и Псковского района. На встрече Ведерников предложил активистам изложить своё видение ситуации с полигоном ТКО. Со своей стороны он рассказал о работе, которую проводит администрация региона по подготовке к конкурсу на определение регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и выбору площадок под межмуниципальные полигоны. Представители инициативной группы задали Ведерникову несколько волнующих их вопросов, по самым острым из них врио губернатора дал конкретные поручения. Кроме того, Ведерников предложил сформировать группу общественного контроля из числа активистов, экспертов в сфере обращения с ТКО и представителей контрольного управления администрации области и составить график посещения объекта. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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