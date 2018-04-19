Эстафету по центру Кургана перенесли на 28 апреля

Из-за неблагоприятных погодных условий эстафета на призы областной газеты отодвигается на неделю и пройдет не в эти выходные, а 28 апреля. Программа состязаний, время начала, забеги останутся неизменными, сообщает управление по физкультуре, спорту и туризму Курганской области

— Маршрут остается неизменным долгое время и пролегает по центру города в квадрате улиц Гоголя, Томина, Карла Маркса и Ленина. На старт эстафеты традиционно выйдут сильнейшие легкоатлеты, начиная с команд детских садов, которые традиционно открывают забеги, и заканчивая сильнейшими командами районов Курганской области, — добавляют в ведомстве. Начало церемонии открытия 28 апреля в 11:30, старт первого забега в 11:50.

Для движения общественного транспорта будут закрыты улицы:

Гоголя — от ул. Ленина до ул. Кирова;

Томина — от ул. Гоголя до ул. К. Маркса;

К. Маркса — от ул. Томина до ул. Ленина;

Ленина — от ул. М. Горького до ул. К. Мяготина.

Вместо этих улиц транспорт пойдет по следующим маршрутам:

маршрут № 75 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева;

маршрут № 378, 42 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Ленина и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Ленина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева;

маршрут № 304 — Пролетарская, К. Мяготина, Ленина, Станционная и далее по своему маршруту в прямом и обратном направлении;

маршруты № 31, 301, 308 — пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, Красина и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении;

маршруты № 7, 349 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя;

маршрут № 329 — Куйбышева, Савельева, К. Мяготина, Красина и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева;

маршрут № 30 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Красина и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Красина, К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя;

маршрут № 336 — Гоголя, Савельева, К. Мяготина и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. К. Мяготина, Пролетарская, Гоголя;

маршрут № 306 — Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своему маршруту в прямом направлении;в обратном направлении: ул. Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Пролетарская, Куйбышева;

маршрут № 6 — Ленина, К. Мяготина, Пролетарская Куйбышева и далее по маршруту в прямом направлении; в обратном направлении: ул. Куйбышева, Пролетарская, Гоголя, Савельева, К. Мяготина, Ленина и далее по маршруту;

маршруты № 312, 391 — пр. Машиностроителей, ул. Пролетарская, К. Мяготина, Кирова, Гоголя и далее по своим маршрутам в прямом и обратном направлении.