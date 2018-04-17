Неуплата НДС со ссылкой на письма Минфина и ФНС снимает все претензии

По результатам камеральной проверки декларации ИП по НДС инспекция доначислила налог и штраф.

Предприниматель в нарушение п. 3 ст. 161 НК РФ не исполнила свою обязанность как налогового агента по перечислению в бюджет НДС при оплате арендных платежей за снимаемое муниципальное имущество. В связи с этим была привлечена к ответственности по ст. 119 и 123 НК РФ.

Суд подтвердил, что по существу инспекция права, однако ее решение все равно отменил.

Дело в том, что не уплачивая налог, ИП руководствовалась письмами Минфина РФ от 19.09.2014 № 03-07-14/46917, от 24.03.2013 № 03-07-15/12713, от 26.01.2016 № 03-07-11/2939, от 28.04.2015 № 03-03-05/24417, от 02.10.2015 № 03-07-11/56570 и ФНС РФ от 21.04.2014 № ГД-4-3/7605, от 16.02.2015 № ГД-4-3/2256@.

В них сказано, что арендаторы в этом случае не уплачивают налог, поскольку на основании пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ услуги, оказываемые казенными учреждениями, в том числе по предоставлению в аренду муниципального имущества, не являются объектом обложения НДС.

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений налогового и другого уполномоченного органа исключает вину лица в совершении налогового правонарушения. Соответствующая данной норме практика: Постановление КС РФ от 31.03.2015 № 6-П, Определение ВС РФ от 29.06.2015 № 305-КГ15-4678, Постановление Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 4350/10.

На основании изложенного, за отсутствием вины ИП в неуплате налога решение ИФНС недействительно, — резюмировали судьи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Центрального округа от 28.03.2018 № Ф10-67/2018

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