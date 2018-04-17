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В Башкирии под суд пойдет оператор опасной заправки
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Коса Тузла стала федеральной собственностью

В Башкирии под суд пойдет оператор опасной заправки 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
28-летний житель Мелеуза предстанет перед законом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По версии следствия, в декабре прошлого года оператор автомобильной газозаправочной станции заправлял баллоны клиентов газом, несмотря на то, что это было запрещено инструкцией организации. Работник АГЗС не проверял безопасность тары и не взвешивал наполненные баллоны. Кроме того, для перекачки топлива он использовал самодельное оборудование, не прошедшее экспертизу.
— Данные нарушения создавали угрозу взрыва баллонов и причинения вреда здоровью граждан. Обвиняемый вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Салаватский городской суд, — пояснили в прокуратуре республики.
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