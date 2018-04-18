Рабочего осудят за взрыв газового баллона в Башкирии

В Салаватский городской суд направили дело 44-летнего рабочего. Мужчину обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Рабочий выполнял заказ по установке натяжного потолка в чужой квартире. В работах он использовал газовый баллон, у которого давно истек срок технического освидетельствования. Мужчина оставил баллон в квартире, вышел в другую комнату. В этот момент и произошел взрыв.

— Поблизости не было ни жильцов, ни самого рабочего. Никто не пострадал. Мужчина признал свою вину в инциденте, — сообщили в республиканской прокуратуре.

Виновника разрушений отправят на скамью подсудимых. Дело будут рассматривать в ближайшее время.