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Ресин поддержал ужесточение правил приёмки в эксплуатацию стройобъектов
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Ресин поддержал ужесточение правил приёмки в эксплуатацию стройобъектов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
После трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» правила приёмки в эксплуатацию строительных объектов ужесточились. Это будет способствовать повышению безопасности зданий общественного пользования, рассказал »Парламентской газете" член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Ресин.
«Очень хорошо, что ужесточились правила приёмки законченных объектов. Также хорошо, что сейчас проводятся массовые проверки торговых центров, при этом паники у населения нет», — отметил депутат.
По его словам, ключевым фактором при строительстве объектов является выбор материалов. «Нередко недобросовестные подрядчики подменяют проектные материалы на те, что внешне похожи на них, однако не соответствуют техническим характеристикам. При строительстве необходимо использовать строго проектный материал», — подчеркнул Ресин.
Он также добавил, что дискуссионные моменты при возведении зданий существуют на каждом этапе строительства — от выбора площадки до сдачи в эксплуатацию.
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