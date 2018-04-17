Реж и Дегтярск войдут в Екатеринбургскую агломерацию

Екатеринбургскую агломерацию нельзя создать без учета «маятниковой» миграции из городов в 100-километровой зоне от столицы Урала. Такое мнение 17 апреля высказали депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании, посвященном актуализированной версии Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

Новую редакцию плана презентовали начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин и вице-мэр по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков , передает "Уралинформбюро"

По словам Алексея Прядеина, документ уже прошел научную экспертизу, одобрен членами городской Общественной палаты предыдущего созыва, обсужден на форуме «Города России-2030» и на 16-м форуме городов России Санкт-Петербурге . Кроме того, план рассматривался на общественных слушаниях и заседаниях Координационного и Программного советов администрации Екатеринбурга.

Согласно долгосрочному прогнозу, разработанному специалистами Института экономики УрО РАН , перед Екатеринбургом стоит три варианта развития: инерционный, базовый и инновационный. Мэрия решила выбрать третий вариант. По плану, столица Урала к 2030 году должна стать центром Екатеринбургской городской агломерации, участвуя таким образом в развитии прилегающих населенных пунктов.

При этом Андрей Корюков признал, что политический аспект создания агломерации зависит от воли федеральной власти и субъекта федерации. «Сегодня документа о создании агломераций ни на уровне федерации, ни на уровне субъекта нет», — сообщил чиновник.

По мнению депутата ЕГД Константина Киселева, в проекте «Стратегии— 2030» не учтен фактор «маятниковой» миграции, влияющей на экономические отношения Екатеринбурга и городов-спутников. А эта миграция сегодня составляет примерно 160 тысяч человек в сутки.

Кроме того, народного избранника удивило, что в структуру агломерации не включены Реж Дегтярск . «Реж тяготеет к Березовскому ГО, Дегтярск находится в 57 минутах езды от Екатеринбурга. В Реже сегодня работы нет, и жители города постоянно ездят в Екатеринбург на заработки», — напомнил Киселев.

Он также посетовал, что в проекте стратегического плана не рассматривается возможность решения проблемы кадрового голода в Екатеринбурге за счет трудовой миграции из «малых» городов. Не прописаны там и взаимоотношения районов уральской столицы с прилегающими городами-спутниками. В случае создания агломерации таким районом необходима особая специализация, уверен депутат.

Отвечая на вопросы, Андрей Корюков заметил, что районные инспекции Екатеринбурга уже давно контролируют ближайшие к этим районам малые города. Но для активизации таких связей опять-таки нужны федеральный и региональный законы, прописывающие конкретную модель создаваемой агломерации.

"Мы создаем полицентричную модель агломерации, — поддержал коллегу Алексей Прядеин. — В проекте плана предусмотрено развитие в Екатеринбурге не менее 66 микрорайонов. По каждому из них возможно предусмотреть и специализацию, и механизм связей с соседними муниципальными образованиями".

Кроме того, некоторые проекты по «смычке» Екатеринбурга с городами-спутниками сегодня разрабатывают частные компании. Например, строительство дороги до Дегтярска возможно в рамках развития улично-дорожной сети Академического района.

"Уже сегодня строится магистраль от Академического до ЕКАД, — напомнил чиновник. — А от кольцевой дороги до Дегтярска — всего 7 километров. Если такая дорога появится, Дегтярск будет еще одним местом отдыха для жителей Екатеринбурга"

Тем не менее создавать агломерацию следует с осторожностью, иначе можно напугать соседей, которые боятся «поглощения» их городов мегаполисом, уверены представители мэрии.

Стоит напомнить, что, согласно «Стратегии-2030», одной из точек коммуникации между столицей Урала и городами-спутниками могут стать новые транспортно-пересадочные узлы и политика разумной децентрализации мегаполиса. Среди приоритетных проектов, которые могут облегчить создание агломерации, эксперты называют также строительство трамвайной линии «Екатеринбург-Верхняя Пышма» и заводов по переработке речного и канализационного ила.

Ранее по теме: Екатеринбург ждет неизбежная агломерация