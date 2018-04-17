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Росимущество выступило за приватизацию земель под разрушенными объектами культурного наследия
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Коса Тузла стала федеральной собственностью

Росимущество выступило за приватизацию земель под разрушенными объектами культурного наследия 

Rambler News Service 1 час назад
Росимущество выступает за внесение изменений в законодательство, которые позволят приватизировать земельные участки под объектами культурного наследия в руинном состоянии, сообщил на итоговой коллегии Росимущества руководитель ведомства Дмитрий Пристансков.
«Мы сейчас понимаем федеральные законы таким образом, что объекты культурного наследия в руинном состоянии продавать нельзя, а значит и землю под ними. Я считаю, что с этим надо что-то делать. И мы будем работать в этом направлении», — сказал Пристансков.
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