Росимущество выступило за приватизацию земель под разрушенными объектами культурного наследия

Росимущество выступает за внесение изменений в законодательство, которые позволят приватизировать земельные участки под объектами культурного наследия в руинном состоянии, сообщил на итоговой коллегии Росимущества руководитель ведомства Дмитрий Пристансков

«Мы сейчас понимаем федеральные законы таким образом, что объекты культурного наследия в руинном состоянии продавать нельзя, а значит и землю под ними. Я считаю, что с этим надо что-то делать. И мы будем работать в этом направлении», — сказал Пристансков.