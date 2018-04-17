Член Общественного совета при УВД одобрил работу участкового уполномоченного Академического района

Александр Нестеров. В ходе ежегодного отчета участковых уполномоченных полиции Академического района об итогах своей работы рассказал лейтенант Александр Лысенко , во встрече которого с жителями принял участие член Общественного совета при УВД

Александр Лысенко озвучил собравшимся на встрече цифры по раскрытию преступлений на обслуживаемой им территории, отметив случаи, когда в раскрытии преступлений принимали участие и сами жители. Он подчеркнул, что гораздо быстрее и легче раскрывать преступления по «горячим следам», когда потерпевшие немедленно о них сообщают, а не ждут несколько дней и лишь потом, набравшись смелости, или найдя удобное время, идут писать заявление.

Также участковый напомнил людям о бдительности, о том, что сохранность их имущества и ценностей в первую очередь зависит от их самих.

«Не стоит оставлять в магазинах вещи без присмотра, или поддавшись рекламе устанавливать так называемые «новейшие фильтры для воды» по завышенным ценам. Ни в коем случае нельзя доверять незнакомым лицам и впускать их в жилье, даже если они представляются социальными работниками или сантехниками. Если вы не вызывали к себе специалиста, то и дверь открывать не следует», — сказал Лысенко.

Заслушав отчет участкового, член Общественного совета при УВД полковник милиции в отставке Александр Нестеров отметил, что за деятельностью данного участкового он наблюдал целый год и ему отрадно видеть, что в УВД по ЮЗАО работают такие хорошие специалисты.

«Изучив цифры и показатели работы, я увидел, что данный участковый старается и с душой подходит к выполнению своих служебных обязанностей, а значит, на его территории будет с каждым разом все меньше и меньше преступлений», — подчеркнул Александр Нестеров.

Как сообщает пресс-служба УВД по ЮЗАО, в завершении встречи жители поблагодарили Александра и выразили надежду, что и в этом году увидят его продуктивную работу. На прощание участковый раздал свои визитные карточки с номерами телефонов для связи.

«Твоя газета»

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