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Матвиенко поздравила «АиФ» с юбилеем
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Матвиенко поздравила «АиФ» с юбилеем 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Спикер Совфеда отметила особый «искренний разговор» с читателем, который стал визитной карточкой издания
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила «Аргументы и факты» с 40-летием. Она отметила, что, хотя издание еще довольно молодое, но есть, чем гордиться.
Сенатор отметила, что у «Аргументов и фактов» есть свой особенный «фирменный почерк», отличительной чертой которого является «искренний, правдивый, предметный разговор с читателем, свободный от недомолвок, словесных увёрток, а тем более лжи».
«Только правда, только, как сказано в самом названии вашего издания, аргументы и факты, только отклик на то, что волнует людей», — пишет Матвиенко.
Она считает, что читатели ценят трепетное отношение к себе, и свидетельство тому многомиллионные тиражи — самые большие в России среди общественно-политических еженедельников. По словам сенатора, особенно важно, что издание продолжает динамично развиваться, осваивая новые темы, форматы и жанры.
«При этом бережно сохраняете все лучшее в своих традициях, а главное — высоко держите планку журналистской работы», — сказала сенатор.
Она пожелала руководству, всем сотрудникам «Аргументов и фактов» новых творческих достижений, успехов и благополучия.
Ранее свои поздравления «Аргументам и фактам» передали президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.
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