Матвиенко поздравила «АиФ» с юбилеем

Спикер Совфеда отметила особый «искренний разговор» с читателем, который стал визитной карточкой издания

Сенатор отметила, что у «Аргументов и фактов» есть свой особенный «фирменный почерк», отличительной чертой которого является «искренний, правдивый, предметный разговор с читателем, свободный от недомолвок, словесных увёрток, а тем более лжи».

«Только правда, только, как сказано в самом названии вашего издания, аргументы и факты, только отклик на то, что волнует людей», — пишет Матвиенко.

Она считает, что читатели ценят трепетное отношение к себе, и свидетельство тому многомиллионные тиражи — самые большие в России среди общественно-политических еженедельников. По словам сенатора, особенно важно, что издание продолжает динамично развиваться, осваивая новые темы, форматы и жанры.

«При этом бережно сохраняете все лучшее в своих традициях, а главное — высоко держите планку журналистской работы», — сказала сенатор.

Она пожелала руководству, всем сотрудникам «Аргументов и фактов» новых творческих достижений, успехов и благополучия.