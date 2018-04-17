Ещё
Аксенов: приглашенные на ЯМЭФ иностранцы не отказываются от поездки, несмотря на давление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Аксенов: приглашенные на ЯМЭФ иностранцы не отказываются от поездки, несмотря на давление 

ТАСС 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Иностранные гости Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) не отказываются от поездки в Крым, несмотря оказываемое на них давление. Об этом во вторник заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Давление происходит регулярно, ни одного отказа нет", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. «Перед каждым Ялтинским форумом [иностранных] участников пытаются, в том числе с помощью смс и телефонных звонков, запугивать, предупреждать о каких-то последствиях. Но вы все видели, что прошлые форумы прошли без приключений, все люди приезжали и уезжали, … были довольны оказанным приемом и результатом работы на форуме», — добавил он.
Глава Крыма выразил уверенность, что оказываемое давление на гостей ЯМЭФ не повлияет на работу форума и в этом году. «Визги будут в открытых СМИ, но на результаты работы форума [это] не повлияет, и иностранцы к этому уже относятся достаточно спокойно, то есть никто на это не реагирует», — заверил Аксенов. «Тенденций к уменьшению участников форума нет, отказов [со стороны приглашенных иностранцев] на сегодняшний день в оргкомитете нет», — добавил он.
По данным пресс-службы форума, ожидается участие в ЯМЭФ депутатов Европарламента, парламентов Германии, Австрии, политиков из Италии, Франции, других стран Европы. Одной из наиболее представительных групп международных гостей станет делегация из Китая. Кроме того, форум в Ялте собирается посетить делегация из Сирии. В целом в ЯМЭФ примут участие свыше трех тысяч делегатов из России, более 300 участников из 50 стран.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Радоница объявлена в Адыгее выходным днем Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода Трутнев предложил подумать над созданием преференций в сфере грузоперевозок в ДФО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю137
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа171
Крымский мост потроллил Украину153
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма134
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение