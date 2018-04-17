Аксенов: приглашенные на ЯМЭФ иностранцы не отказываются от поездки, несмотря на давление

СИМФЕРОПОЛЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Иностранные гости Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) не отказываются от поездки в Крым , несмотря оказываемое на них давление. Об этом во вторник заявил глава республики Сергей Аксенов

"Давление происходит регулярно, ни одного отказа нет", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС. «Перед каждым Ялтинским форумом [иностранных] участников пытаются, в том числе с помощью смс и телефонных звонков, запугивать, предупреждать о каких-то последствиях. Но вы все видели, что прошлые форумы прошли без приключений, все люди приезжали и уезжали, … были довольны оказанным приемом и результатом работы на форуме», — добавил он.

Глава Крыма выразил уверенность, что оказываемое давление на гостей ЯМЭФ не повлияет на работу форума и в этом году. «Визги будут в открытых СМИ, но на результаты работы форума [это] не повлияет, и иностранцы к этому уже относятся достаточно спокойно, то есть никто на это не реагирует», — заверил Аксенов. «Тенденций к уменьшению участников форума нет, отказов [со стороны приглашенных иностранцев] на сегодняшний день в оргкомитете нет», — добавил он.

По данным пресс-службы форума, ожидается участие в ЯМЭФ депутатов Европарламента , парламентов Германии Австрии , политиков из Италии Франции , других стран Европы. Одной из наиболее представительных групп международных гостей станет делегация из Китая . Кроме того, форум в Ялте собирается посетить делегация из Сирии . В целом в ЯМЭФ примут участие свыше трех тысяч делегатов из России , более 300 участников из 50 стран.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.