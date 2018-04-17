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В Некрасовке прошел кросс по скандинавской ходьбе
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В Некрасовке прошел кросс по скандинавской ходьбе 

Управа района Некрасовка 1 час назад
Фото: Управа района Некрасовка
В рамках пилотного проекта «Московское долголетие» в филиале «Некрасовка» прошел кросс по скандинавской ходьбе. На стадионе собрались активные участники площадок по скандинавской ходьбе, а также инструктора данного вида активности из городской поликлиники № 23, филиалов № 4 и № 5 и ДСЦ «Некрасовка».
Приглашенные представители Международной ассоциации скандинавской ходьбы провели мастер-класс по разминке и технике ходьбы.
«Мероприятие плавно перешло в праздник активного образа жизни. Во время мастер-класса к участникам «Московского долголетия» присоединились жители района Некрасовка. Многие пенсионеры оставили отзывы о том, что благодаря регулярным продолжительным прогулкам со скандинавскими палками им удалось избавиться от хронически рецидивирующих артритов и артрозов», — говорится на сайте учреждения. (вт)
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