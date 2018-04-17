Больше не враждуют. Две ингушские семьи отказались от кровной мести

Помогли старейшины

Трагическим результатом первоначального развития конфликта стали пять смертей. Свидетелями церемонии примирения оказались более трехсот челочек. После неё наконец-то смогли спокойно вздохнуть представили фамилий Ваделовых и Мержоевых.

Это примирение, как и десятки других в республике, стало итогом кропотливой работы членов различных примирительных комиссий. Но подобную проблему никому и никогда не удавалось решить в кабинете.

К переговорам подключают множество заинтересованных людей — религиозных деятелей, старейшин, родственников. В таких случаях большое значение играет авторитет человека.

Ингушетии не принято отказывать уважаемым людям. Одним из них является Алихан Муцольгов, председатель примирительной комиссии Малгобекского района и Малгобека

На бытовой почве

Алихан Муцольгов предпочитает говорить о конечном результате и забыть предпосылки — такова негласная традиция. После примирения не принято высказываться осамом конфликте и особенно о его виновниках. Собеседник воздержался от изложения причины возникновения вражды, ограничившись указанием на ее бытовой характер.

«В 2009 году молодые люди из фамилий Ваделовых и Мержоевых повздорили на бытовой почве. Конфликт из драки перешел в перестрелку, которая произошла у сельской дороги. Оказались убиты трое Ваделовых и один Мержоев. Но случайным выстрелом убили также одного прохожего, еще трое прохожих получили ранения. Мы к разрешению конфликта приступили сразу же. Семья погибшего случайного прохожего убийцу сразу простила, но вот Ваделовы объявили кровную месть Мержоевым.

С тех пор мы старались подключить к переговорам всех, кто мог бы повлиять на кровников. Это и известные имамы, алимы, старейшины, родственники кровников. Мы посещали Ваделовых и вместе с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым . В течение 8 лет мы просили их простить. И вот это произошло», — рассказал Алихан Муцольгов.

Официальная церемония примирения в Нижних Ачалуках стала самой массовой за последнее время, она транслировалась и по национальному телеканалу. Примирение означает не только то, что не будут убивать кого-то из фамилии Мержоевых, но и то, что не будут враждовать целые фамилии. Кровная месть разделяет непосредственно семьи кровников и их тейпы. Возбраняется поддержание каких-либо отношений, включая женитьбу и замужество за представителя враждующей фамилии.

В Ингушетии, по словам Алихана Муцольгова, остаются еще около ста случаев объявленной кровной мести. Над их разрешением также работают представители примирительных комиссий.