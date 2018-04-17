Совбез РФ: Ради мира Россия готова сотрудничать со всеми странами 

В Совбезе РФ заявили, что Россия для поддержания международного мира и стабильности готова к сотрудничеству со всеми странами, независимо от их военно-политического статуса. Об этом информирует ТАСС.
В Совбезе также отметили, что для обсуждения вопросов международной безопасности в Сочи 24-26 апреля пройдет девятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Ее главная тема обозначена как «Очаги международной напряженности: от конфликта к диалогу».
В пленарных заседаниях также примут участие представители МИД России, МВД России, ФСБ России, других федеральных ведомств.
Конференция проводится ежегодно по инициативе СБ РФ в одном из регионов страны. Предыдущие встречи прошли в Сочи, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Улан-Удэ, Грозном и Твери, где была создана доверительная обстановка для обсуждения наиболее актуальных вопросов международной безопасности.