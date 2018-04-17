25 душевных фото о том, что иметь брата или сестру — это огромное счастье

Никто не заинтересован в нашем счастье так, как родные. И наши братики и сестрички — это главное тому доказательство.

Если вам повезло иметь родного братика, сестричку или даже обоих, то вы наверняка знаете, какое это счастье! Вам всегда есть с кем поговорить, кому пожаловаться, любя дать подзатыльник и поделиться всем — вещами, мыслями, секретами. Такие отношения всегда будут особенно дорогими для вас и непохожими ни на что другое. Это настоящее сотрудничество, основанное на искренней бескорыстной любви.