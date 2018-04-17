Курс доллара снизился до минимума за три недели

Investing.com — Во вторник доллар подешевел до минимума за три недели против корзины других основных валют на фоне снижения напряженности между США Россией . В то же время британский фунт подорожал до максимума за период после голосования по Brexit накануне выхода отчета по занятости в Великобритании

Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, к 11:20 МСК снизился на 0,12% до 89,02 — самого низкого значения с 28 марта.

Курс доллара снизился на фоне повышения спроса на рисковые активы из-за прогнозов о том, что нанесенный на выходных ракетный удар по Сирии не приведет к эскалации конфликта.

Однако геополитические риски остаются в центре внимания на фоне продолжающегося торгового спора между США и Китаем

В понедельник доллар попал под давление после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Китай в умышленном занижении курса их валют.

Сообщение Трампа в Twitter было опубликовано после того, как министерство финансов США опубликовало свой полугодичный отчет, согласно информации которого Китай не манипулирует курсом юаня.

Во вторник министр иностранных дел Китая заявил, что информация США относительно китайской валюты имеет довольно хаотический характер.

Курс доллара снизился относительно иены: пара USD/JPY опустилась на 0,14% до 106,97.

Курс евро повысился к доллару до максимума за три недели. Пара EUR/USD поднялась на 0,13% до 1,2396.

Фунт подорожал к доллару до максимума за 22 месяца. Пара GBP/USD выросла на 0,15% до 1,4359.