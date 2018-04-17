Ещё
Туристический сезон в воронежском Дивногорье откроется 28 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Туристический сезон в воронежском Дивногорье откроется 28 апреля 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
28 апреля в Дивногорье начинается туристический сезон, объявили в музее заповеднике.
В это время в заповеднике ежедневно проводятся экскурсии. Их график можно посмотреть на сайте. Администрация напоминает, что посещение церкви во имя иконы Сицилийской Божьей Матери возможно только во время экскурсии.
На сегодняшний день посетителям доступны обзорные экскурсии «Летопись Дивногорья» и «Дивногорье заповедное», включающая в себя природный блок. Экскурсия «Детство Земли» с одноименной геолого-палеонтологической экспозицией доступна по предварительной записи.
Также в Дивногорье предусмотрена интерактивная детская экскурсия «Путешествие в царство мела», тематическая археологическая экскурсия «Ожерелье древности», тематическая биологическая экскурсия-наблюдение «Старожилы Дивногорья — в мире животных» и посещение интерактивного макета Маяцкой крепости.
АиФ: последние новости
В белгородском Старом Осколе в шахту лифта упал работник – СМИ МТС разогнала мобильный интернет в Воронежской области до 150 Мбит/с Воды и электричества не будет в Липецке 17 и 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю140
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа175
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью29
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение