Туристический сезон в воронежском Дивногорье откроется 28 апреля

28 апреля в Дивногорье начинается туристический сезон, объявили в музее заповеднике.

В это время в заповеднике ежедневно проводятся экскурсии. Их график можно посмотреть на сайте. Администрация напоминает, что посещение церкви во имя иконы Сицилийской Божьей Матери возможно только во время экскурсии.

На сегодняшний день посетителям доступны обзорные экскурсии «Летопись Дивногорья» и «Дивногорье заповедное», включающая в себя природный блок. Экскурсия «Детство Земли» с одноименной геолого-палеонтологической экспозицией доступна по предварительной записи.

Также в Дивногорье предусмотрена интерактивная детская экскурсия «Путешествие в царство мела», тематическая археологическая экскурсия «Ожерелье древности», тематическая биологическая экскурсия-наблюдение «Старожилы Дивногорья — в мире животных» и посещение интерактивного макета Маяцкой крепости.