В Воткинске отремонтируют улицу Победы

Воткинск. Удмуртия . В Воткинске отремонтируют улицу Победы, а также начнут строительство канализации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

На эти цели из фонда развития моногородов выделят 78,45 млн рублей. Кроме того, из республиканского и городского бюджета дополнительно выделят 5,67 млн рублей.

«Главная цель проекта — снятие инфраструктурных ограничений сразу для 3 инвестиционных проектов: «Создание цеха по изготовлению нефтепромыслового оборудования» (производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли ОАО «Торговый дом „Воткинский завод“), „Создание фабрики по производству деревянной игрушки“ (ООО „Воткинский деревообрабатывающий комбинат“), „Выход на проектную мощность предприятия по производству электротехнического оборудования“ (ООО „Электротехнический завод „Вектор“)“, — сообщили в пресс-службе.

По словам первого зампреда правительства Удмуртии Александра Свинина, к 2021 году в Воткинске реализуют 3 инвестиционных проекта на сумму свыше 270 млн рублей. Дополнительно будет создано 273 рабочих места.

Он также напомнил, что в 2017 году фонд развития моногородов также одобрил заявку Сарапула на сумму 82,6 млн рублей.