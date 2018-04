Умерла актриса, похищенная Ким Чен Иром и получившая в Москве приз за снятый для него фильм

Умерла легендарная южнокорейская актриса Че Йын Хи, жизнь которой превратил в триллер северокорейский диктатор Ким Чен Ир, похитивший ее и на протяжении долгих лет заставлявший снимать кино в Пхеньяне . О ее судьбе вспоминает

Че Йын Хи умерла на 92-м году жизни. На родине в Южной Корее она прославилась еще в 50-х годах прошлого века. Она начала карьеру с роли в фильме «Новая присяга» и на протяжении 20 лет была одной из главных кинозвезд страны. Одним из ее фанатов был Ким Чен Ир — сын тогдашнего правителя Северной Кореи Ким Ер Сена и отец нынешнего руководителя — Ким Чен Ына

В 1978 году по приказу Ким Чен Ира спецслужбы организовали ее похищение. Во время визита в Гонконг Че Йын Хи обманом заманили в лодку, отвезли на северокорейский корабль, а там обкололи транквилизаторами и, как утверждает The Daily Mail, не кормили восемь дней — до самого Пхеньяна.

Ким Чен Ир был страстным поклонником ее таланта. Он также похитил (или убедил — обстоятельства неясны) ее мужа присоединиться к ней в Пхеньяне и снимать для него высокохудожественное кино. Для своих любимцев он не жалел ничего: например, когда в одной из картин нужно было показать железнодорожную катастрофу, он выписал настоящий локомотив, набитый динамитом. А когда для другой сцены понадобилась ветреная погода, над съемочной площадкой кружил вертолет.

Вместе с мужем Че Йын Хи представляла северокорейское кино на мировых кинофестивалях, где ее всегда сопровождала свита из охранников-надзирателей. В мемуарах она написала, что, возвращаясь в КНДР, постоянно плакала и думала, что ничего этого бы не случилось, не будь она актрисой.

В 1985 году она приезжала в Москву и получила на кинофестивале

в столице СССР премию за свой фильм «Соль».

Актриса и ее муж смогли бежать из плена лишь в 1986 году, выехав из Пхеньяна на Берлиенале. Они укрылись в посольстве США Вене , где их приветствовали словами: «Добро пожаловать на Запад». В США Че Йын Хи прожила более десяти лет, а в 1999 году вернулась на родину в Сеул

South Korean actress Choi Eun-hee, kidnapped by North Korea on the orders of Kim Jong Il in 1978, has died aged 91 https://t.co/1id7jM4t2J pic.twitter.com/Yc7oBWf2Lw

— Anna Fifield (@annafifield) 17 апреля 2018 г.

После войны и разделения страны на север и юг Северная Корея выкрала более 500 граждан Южной Кореи и с десяток японских подданных — солдат, представителей интеллигенции и простых рыбаков. Случай Хи остается наиболее резонансным.

Че Йын Хи похоронят в Сеуле в четверг.