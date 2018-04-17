Посол Италии в РФ: Рим считает деловое сотрудничество с Москвой активацией отношений

МАЙКОП , 17 апреля. / ТАСС /. Деловое сотрудничество с Россией Италия видит в активизации отношений, в переходе от тезиса «сделано в Италии» на «сделано с Италией», сообщил во вторник в ходе переговоров с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым посол Италии в РФ Паскуале Терраччано, впервые прибывший в республику с рабочим визитом.

В Адыгею во вторник для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых связей прибыла делегация итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты. Бизнес-миссию итальянцев в республику возглавил посол Италии в России, участие в визите принимает и почетный генеральный консул Италии по ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани.

"Россия и Италия эффективно взаимодействуют по многим направлениям. Сегодня Российская Федерация выходит из экономического кризиса, при этом ключевое слово — инвестиции. Мы поддерживаем этот подход. Сегодня наше деловое сотрудничество с Россией мы видим в активизации отношений, переходим от тезиса «сделано в Италии» на «сделано с Италией». Поэтому особое внимание уделяем развитию уже действующих проектов", — сказал Терраччано.

Посол Италии в РФ пояснил, что не случайно бизнес-миссию решено начать с самых перспективных регионов России, с высокой деловой активностью. Именно такой итальянская сторона считает Адыгею.

Глава Адыгеи в очередной раз подтвердил готовность к сотрудничеству и дальнейшему созданию условий для привлечения инвестиций, учитывая опыт республики с международными инвесторами и высокую конкурентную среду между регионами страны. Он отметил, что сформированный для итальянских предпринимателей портфель включает 75 инвестпредложений. Площадками для развития партнерских отношений могут стать туризм, образовательная сфера, торговля и логистика, промышленность — лесопереработка, сельхозмашиностроение, оборудование для объектов туризма, зеленая энергетика, пояснил глава республики.

По итогам 2017 года товарооборот между Россией и Италией увеличился на 21% — до $23,9 млрд