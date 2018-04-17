Спикер ГД: импорт лекарств из США, не имеющих аналогов в РФ, не ограничат

По словам политика, речь идет о 90 препаратах

По его словам, в перечне поставляемых из США препаратов находится 1019 наименований. При этом 90 лекарств не имеют аналогов в РФ , поэтому в их отношении запрет вводить не собираются.

«Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — отметил политик.

Напомним, в Госдуму РФ внесли проект закона об ответных мерах РФ на новые санкции США. В документе говорится, что Россия может ограничить ввоз из США табака, алкоголя, лекарств, а также остановить взаимодействие в авиастроении и атомной отрасли.