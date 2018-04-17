Спикер ГД: импорт лекарств из США, не имеющих аналогов в РФ, не ограничат 

По словам политика, речь идет о 90 препаратах
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рассказал в эфире канала «Россия 24», на какие американские лекарства могут распространиться российские контрсанкции.
По его словам, в перечне поставляемых из США препаратов находится 1019 наименований. При этом 90 лекарств не имеют аналогов в РФ, поэтому в их отношении запрет вводить не собираются.
«Давайте будем исходить из того, что никто не будет принимать решение во вред себе», — отметил политик.
Напомним, в Госдуму РФ внесли проект закона об ответных мерах РФ на новые санкции США. В документе говорится, что Россия может ограничить ввоз из США табака, алкоголя, лекарств, а также остановить взаимодействие в авиастроении и атомной отрасли.