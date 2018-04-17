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С. Миронов поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США
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С. Миронов поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США 

Агентство «Москва» 1 час назад
Руководитель парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США. Об этом сообщили в пресс-службе депутата.
«Смысл не в запретительных мерах, а в том, чтобы стимулировать собственное производство необходимых лекарственных средств, отказавшись от ограничений, связанных с патентной защитой жизненно важных лекарств. Законопроект позволяет отечественным фармацевтическим компаниям переходить к производству безаналоговых лекарств по принципу так называемого принудительного лицензирования», — заявил С. Миронов.
Он отметил, что необходима государственная поддержка лекарственного импортозамещения. Эта установка должна сопровождаться необходимой государственной поддержкой. Лекарственное импортозамещение — жизненно необходимая мера, поскольку, если сегодня мы не можем отказаться от ряда препаратов, в условиях санкционной войны не исключено, что завтра сами зарубежные партнеры откажутся нам их поставлять», — подчеркнул С. Миронов.
Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры парламентских фракций внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответных действиях РФ на санкции США. Документ предполагает введение запрета или ограничения на ввоз лекарств, сельскохозяйственной продукции и сырья из США и стран, поддерживающих американские санкции.
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