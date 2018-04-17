С. Миронов поддержал законопроект об ответных мерах на санкции США

«Смысл не в запретительных мерах, а в том, чтобы стимулировать собственное производство необходимых лекарственных средств, отказавшись от ограничений, связанных с патентной защитой жизненно важных лекарств. Законопроект позволяет отечественным фармацевтическим компаниям переходить к производству безаналоговых лекарств по принципу так называемого принудительного лицензирования», — заявил С. Миронов.

Он отметил, что необходима государственная поддержка лекарственного импортозамещения. Эта установка должна сопровождаться необходимой государственной поддержкой. Лекарственное импортозамещение — жизненно необходимая мера, поскольку, если сегодня мы не можем отказаться от ряда препаратов, в условиях санкционной войны не исключено, что завтра сами зарубежные партнеры откажутся нам их поставлять», — подчеркнул С. Миронов.