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Реконструированную поликлинику ЧОКБ планируют открыть в мае
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Реконструированную поликлинику ЧОКБ планируют открыть в мае 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Поликлинику Челябинской областной клинической больницы, где завершается реконструкция, планируют открыть в мае, сообщают в пресс-службе главы региона.
С марта 2017 года в старом здании поликлиники успели сделать ремонт и пристроить специальные помещения для лифтовых шахт. Кроме того, у медучреждения появился пятиэтажный пристрой площадью 1,6 тысяч кв. метров. Регистратуры устроили на каждом этаже, а количество пациентов, которых могут принять специалисты за день, увеличится в два раза. Кроме того, реконструкция позволила связать воедино все корпуса ЧОКБ — в любой из них можно попасть из другого, не выходя на улицу. Всего на ремонт поликлиники из областного бюджета было выделено 160 миллионов рублей.
«Областная клиническая больница — это многопрофильное учреждение. Здесь получают высокотехнологичную медицинскую помощь жители всей области. Поликлиническое звено клиники играет важную роль в качественном оказании помощи больному, поэтому мы взялись за его модернизацию. Она поможет создать комфортные условия, как для приема пациентов, так и для работы медиков», — отметил губернатор Борис Дубровский.
Утоняется, что во время ремонта поликлиника продолжала работу в штатном режиме.
Отметим, что всего на модернизацию Челябинской областной клинической больницы региональный бюджет с 2014 года направил 628 миллионов рублей.
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