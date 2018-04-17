Реконструированную поликлинику ЧОКБ планируют открыть в мае

Поликлинику Челябинской областной клинической больницы, где завершается реконструкция, планируют открыть в мае, сообщают в пресс-службе главы региона.

С марта 2017 года в старом здании поликлиники успели сделать ремонт и пристроить специальные помещения для лифтовых шахт. Кроме того, у медучреждения появился пятиэтажный пристрой площадью 1,6 тысяч кв. метров. Регистратуры устроили на каждом этаже, а количество пациентов, которых могут принять специалисты за день, увеличится в два раза. Кроме того, реконструкция позволила связать воедино все корпуса ЧОКБ — в любой из них можно попасть из другого, не выходя на улицу. Всего на ремонт поликлиники из областного бюджета было выделено 160 миллионов рублей.

«Областная клиническая больница — это многопрофильное учреждение. Здесь получают высокотехнологичную медицинскую помощь жители всей области. Поликлиническое звено клиники играет важную роль в качественном оказании помощи больному, поэтому мы взялись за его модернизацию. Она поможет создать комфортные условия, как для приема пациентов, так и для работы медиков», — отметил губернатор Борис Дубровский

Утоняется, что во время ремонта поликлиника продолжала работу в штатном режиме.

Отметим, что всего на модернизацию Челябинской областной клинической больницы региональный бюджет с 2014 года направил 628 миллионов рублей.