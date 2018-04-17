Сообщество журналистов разоблачает фальшивые российские новости

Ванкувер, Канада — В июле 2014 года, в самый разгар конфликта на Украине , военные вошли в небольшой городок на востоке страны, собрали жителей на центральной площади и распяли трехлетнего мальчика — сына одного из боевиков-сепаратистов, выступавших на стороне России

Кто-то из беженцев сообщил об этом случае одному российскому телеканалу, и история начала циркулировать в социальных сетях.

Только вот правды в ней было ни на грамм. Речь шла об одной из первых фальшивых новостей, которую разоблачила группа StopFake, независимая организация, созданная журналистами-добровольцами с целью противостоять бомбардировкам российской пропаганды.

«Украина стала испытательным полигоном для инструментов создания поддельных новостей, мы были первыми жертвами. Потом эти методы стали использоваться по всей Европе», — рассказывает «Фолья» (Folha) 36-летняя Ольга Юркова , один из соучредителей организации, представившая данный проект на TED 2018 — мероприятии, завершившемся в субботу (14 апреля) в Ванкувере (Канада).

«Сначала я думала, что сайт просуществует три месяца, и мы разрешим этот вопрос. Я мечтаю о том, чтобы в этом ресурсе больше не было необходимости», — продолжает Юркова, которая сегодня также сотрудничает в одной местной газете, освещая события, происходящие на Донбассе, все еще принадлежащем Украине, и в Крыму , аннексированном Россией в 2014 году.

За четыре года StopFake обнаружила около 1500 поддельных новостей, включая фотографии и видео. Регулярность их публикаций на сайте варьируется от двух в день до одного случая в неделю — в зависимости от степени сложности. «Поддельные новости с каждым разом становятся все более изощренными», — признается Ольга.

У сайта, доступного на 11 языках (пока без португальского), нет собственного офиса, и примерно 30 журналистов встречаются в виртуальном пространстве. На ежедневных совещаниях они вместо того, чтобы обсуждать темы для репортажей, предлагают тексты, которые намерены разоблачить.

Основное внимание уделяется российской прессе, а не апокрифическим творениям. Особенно тем случаям, когда ложь распространяется во внушительных масштабах и затрагивает важные темы. Зачастую работа носит исключительно характер уточнения фактов, подразумевая проверку автомобильных номеров, адресов, правительственных документов или квалификации «экспертов» путем простого поиска в «Гугл»

Риторика

«Мы выделили 18 концепций, сформированных с помощью ложных новостей: например, о том, какое Украина фашистское государство, или государство-банкрот или государство, возглавляемое президентом, который пришел к власти путем переворота, — рассказала Юркова в своем выступлении. — Мы доказываем, что это не просто плохая журналистика — это преднамеренный акт дезинформации».

Сайт дает подробные объяснения и предоставляет специальные инструменты для проверки изображений. Его авторы утверждают, что благодаря сайту эти знания получили более десяти тысяч человек, включая журналистов, школьных учителей и студентов университетов.

В 2017 году Украина принимала у себя фестиваль «Евровидение», на который собираются участники из 43 стран — это мероприятие стало мишенью многочисленных поддельных репортажей.

«Для нашей страны это событие было возможностью показать, что все в порядке, что мы не фашисты и не нацисты, но российская пропаганда выступила во всеоружии, — говорит журналист Ольга, чей отец относится к числу тех, кто без разбора поглощает фейковые новости. — Я всегда пытаюсь ему все подробно объяснить. Старшее поколение — большая проблема».