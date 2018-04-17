Ещё
Уволил беременную
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Уволил беременную 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса pospeliha.ru  В Судогодском районе вынесен приговор генеральному директору ООО «Алов» Зираддину Байрамову. Он признан виновным в необоснованном увольнении беременной женщины, сообщает официальный сайт регионального Следкома.
Установлено, что в прошлом году Байрамов на три месяца взял на работу на должность оператора-проектировщика 27-летнюю местную жительницу. Через несколько дней женщина отпросилась в больницу, объяснив, что состоит на учете по беременности в женской консультации.
Директора эта новость разозлила, и он дал подчиненному указание немедленно уволить женщину с формулировкой «сокрытие факта беременности при поступлении на работу». Собственноручно Байрамов внес запись в трудовую книжку работницы.
Женщина обратилась за помощью в прокуратуру Судогодского района, в судебном порядке запись в трудовой книжке признана незаконной, а с руководителя в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.
Приговором мирового судьи Судогодского района директору предприятия назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
ТВ-МИГ: последние новости
Фоменко будет заниматься благоустройством «Копеечку» закрыли из-за угрозы пожара Владимирцев оставят без горячей воды
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа176
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью32
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение