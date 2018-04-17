Уволил беременную

Фото с ресурса pospeliha.ru В Судогодском районе вынесен приговор генеральному директору ООО «Алов» Зираддину Байрамову. Он признан виновным в необоснованном увольнении беременной женщины, сообщает официальный сайт регионального Следкома

Установлено, что в прошлом году Байрамов на три месяца взял на работу на должность оператора-проектировщика 27-летнюю местную жительницу. Через несколько дней женщина отпросилась в больницу, объяснив, что состоит на учете по беременности в женской консультации.

Директора эта новость разозлила, и он дал подчиненному указание немедленно уволить женщину с формулировкой «сокрытие факта беременности при поступлении на работу». Собственноручно Байрамов внес запись в трудовую книжку работницы.

Женщина обратилась за помощью в прокуратуру Судогодского района, в судебном порядке запись в трудовой книжке признана незаконной, а с руководителя в пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Приговором мирового судьи Судогодского района директору предприятия назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.