Ставропольские камеры видеонаблюдения соединят в облачную сеть

Камеры видеонаблюдения в Ставрополе подключат к единой облачной системе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Сейчас в городе работают 1 500 камер видеонаблюдения. Они установлены в образовательных учреждениях и парках отдыха, а также на городских улицах. Данные с камер поступают в ЕДДС Ставрополя, их используют сотрудники правоохранительных органов

Системы видеонаблюдения устанавливали в городе с 2008 года, и за это время часть аппаратуры устарела или вышла из строя. Оборудование плохо интегрировалось в единую систему, и данные поступали со сбоями. Теперь «Ростелеком» планирует объединить все городские камеры в облачную сеть, чтобы службы города могли своевременно получать информацию, необходимую для работы.