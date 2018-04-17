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Ставропольские камеры видеонаблюдения соединят в облачную сеть
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Ставропольские камеры видеонаблюдения соединят в облачную сеть 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Камеры видеонаблюдения в Ставрополе подключат к единой облачной системе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.
Сейчас в городе работают 1 500 камер видеонаблюдения. Они установлены в образовательных учреждениях и парках отдыха, а также на городских улицах. Данные с камер поступают в ЕДДС Ставрополя, их используют сотрудники правоохранительных органов.
Системы видеонаблюдения устанавливали в городе с 2008 года, и за это время часть аппаратуры устарела или вышла из строя. Оборудование плохо интегрировалось в единую систему, и данные поступали со сбоями. Теперь «Ростелеком» планирует объединить все городские камеры в облачную сеть, чтобы службы города могли своевременно получать информацию, необходимую для работы.
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