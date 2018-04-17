В Карачаево-Черкесии подвели газ к двум высокогорным селам республики

ЧЕРКЕССК , 17 апреля. / ТАСС /. Межпоселковый газопровод протяженностью около 29 км, который позволит газифицировать села Маруха и Хасаут-Греческое, построили в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Черкесск».

"В зону перспективной газификации входят 903 домовладения в селах Маруха и Хасаут Греческое. Протяженность межпоселкового газопровода от станицы Кардоникская до Марухи с отводом на Хасаут-Греческий составляет 28,6 км. Ввод газопровода в эксплуатацию состоится 18 апреля", — уточнили в ведомстве.

ПАО «Газпром» за последние восемь лет на реализацию проектов в КЧР направил 2,19 млрд рублей. В частности, построили четыре крупных объекта в Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики. Ведется строительство межпоселкового газопровода общей протяженность 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл-Уруп.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.