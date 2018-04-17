Ещё
В Карачаево-Черкесии подвели газ к двум высокогорным селам республики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

В Карачаево-Черкесии подвели газ к двум высокогорным селам республики 

ТАСС 1 час назад
ЧЕРКЕССК, 17 апреля. /ТАСС/. Межпоселковый газопровод протяженностью около 29 км, который позволит газифицировать села Маруха и Хасаут-Греческое, построили в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Черкесск».
"В зону перспективной газификации входят 903 домовладения в селах Маруха и Хасаут Греческое. Протяженность межпоселкового газопровода от станицы Кардоникская до Марухи с отводом на Хасаут-Греческий составляет 28,6 км. Ввод газопровода в эксплуатацию состоится 18 апреля", — уточнили в ведомстве.
ПАО «Газпром» за последние восемь лет на реализацию проектов в КЧР направил 2,19 млрд рублей. В частности, построили четыре крупных объекта в Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики. Ведется строительство межпоселкового газопровода общей протяженность 6,7 км от станицы Преградная до аула Кызыл-Уруп.
Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.
ТАСС: последние новости
ГП РФ: расследование дела Керимова во Франции может быть завершено к концу 2018 года Радоница объявлена в Адыгее выходным днем Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа176
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью32
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
02:56
Россияне закупились котами после обвала рубля
Личный счет Экономика
00:44
Суд оправдал Лесли и Рыбку по одному из дел
Происшествия
01:32
Под Ростовом при задержании погиб главарь ячейки ИГ
Происшествия
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение