«Твои дни истощены»: проводники связали пьяного дебошира и высадили в Новосибирске

Утомленный долгой дорогой 28-летний пассажир поезда Владивосток Москва столь рьяно налег на спиртное в вагоне-ресторане, что потерял связь с реальностью, но попутно получил заряд агрессивности. Выплеснуть свой гнев он попытался на попутчиков, однако в дело вмешались проводники, которые скрутили дебошира, связали скотчем и передали в Новосибирске стражам порядка.

На этом злоключения молодого человека не закончились: в отделении он совершил вымышленный звонок в службу поддержки и рассказал об произошедшем с ним «ЧП H2O», а после колкого замечания полицейского перешел к угрозам.

"Я тебя уничтожу, мразь! Если я выживу, твои дни истощены! Я тебя порву, старлей!" — сыпал обещаниями уроженец Новосибирской области