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«Твои дни истощены»: проводники связали пьяного дебошира и высадили в Новосибирске
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Коса Тузла стала федеральной собственностью

«Твои дни истощены»: проводники связали пьяного дебошира и высадили в Новосибирске 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Утомленный долгой дорогой 28-летний пассажир поезда Владивосток — Москва столь рьяно налег на спиртное в вагоне-ресторане, что потерял связь с реальностью, но попутно получил заряд агрессивности. Выплеснуть свой гнев он попытался на попутчиков, однако в дело вмешались проводники, которые скрутили дебошира, связали скотчем и передали в Новосибирске стражам порядка.
На этом злоключения молодого человека не закончились: в отделении он совершил вымышленный звонок в службу поддержки и рассказал об произошедшем с ним «ЧП H2O», а после колкого замечания полицейского перешел к угрозам.
"Я тебя уничтожу, мразь! Если я выживу, твои дни истощены! Я тебя порву, старлей!" — сыпал обещаниями уроженец Новосибирской области.
До рукоприкладства, как отмечает официальный представитель МВД Ирина Волк, дело не дошло, но за оскорбления сотрудника при исполнении на задержанного завели уголовное дело. Кроме того, за мелкое хулиганство дебошир рискует получить 15 суток ареста.
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