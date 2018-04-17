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Строители выполнили более 50% фасадных работ на подстанции скорой помощи в районе Некрасовка
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Строители выполнили более 50% фасадных работ на подстанции скорой помощи в районе Некрасовка 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Голос Некрасовки
Более половины фасадных работ выполнено при строительстве подстанции скорой медицинской помощи в районе Некрасовка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы со ссылкой на руководителя Андрея Бочкарева.
«Подстанцию скорой медицинской помощи на 20 машиномест планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года в районе Некрасовка, корп. 514 на юго-востоке Москвы. Строители завершили возведение конструктива здания, выполнено более половины объема фасадных работ, продолжаются отделочные работы и перекладка инженерных коммуникаций», — приводятся в сообщении слова А. Бочкарева.
В пресс-службе уточнили, что подстанция представляет собой здание переменной этажности (один-три этажа) общей площадью 4 тыс. кв. м и является специализированным учреждением по оказанию экстренной внебольничной и внеполиклинической помощи населению. Подстанция функционирует в круглосуточном режиме и режиме чрезвычайных ситуаций.
Отмечается, что на первом этаже предусмотрены помещение для хранения автомобилей, пост мойки автомобилей, гардеробные, душевые, сушка одежды и обуви, комната для оказания помощи амбулаторным больным, комната амбулаторного приема, пост охраны, комната отдыха, служебные помещения. На втором этаже разместятся комнаты отдыха бригад, комнаты приема и разогрева пищи, помещения для сушки одежды и обуви, комнаты личной гигиены. На третьем этаже — складские и служебные помещения, зал для совещаний и комнаты психологической разгрузки, комнаты персонала, учебно-методический класс и медицинский архив.
«Сейчас в Некрасовке активно строятся жилые дома, поэтому мэром Москвы Сергеем Собяниным было принято решение о включении строительства подстанции скорой помощи в Некрасовке в Адресную инвестиционную программу Москвы для улучшения медицинского обслуживания в районе. Всего в Москве до 2020 г. предусмотрено строительство шести подстанций скорой медицинской помощи», — добавил А. Бочкарев.
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