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В Черемушках открывается сезон региональных ярмарок
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В Черемушках открывается сезон региональных ярмарок 

Управа района Черемушки 1 час назад
Фото: Управа района Черемушки
Ярмарки, на которых представлены продукты из разных регионов России и ближнего зарубежья, готовятся к открытию после зимнего перерыва. Первые ярмарки на Юго-Западе Москвы заработают уже 21 апреля.
На первой торговой сессии, которая продлится с 21 по 27 апреля, на ярмарке в Черемушках, на Нахимовском проспекте, владение 51/21, можно будет купить сельхозпродукцию из Псковской и Калужской областей, а на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы будет представлена Белгородская область. Всего же на Юго-Западе Москвы будут работать четыре региональные ярмарки — две в районе Черемушки, возле станций метро «Профсоюзная» и «Новые Черемушки», а также на пересечении Новоясеневского проспекта и Профсоюзной улицы и на Старокачаловской улице, владение 5А.
Напомним, региональная ярмарка — это периодически или разово организуемая и проводимая ярмарка по продаже товаров заявленных регионов и отраслевых ассоциаций в целях реализации межправительственных и межрегиональных соглашений в области торгово-экономического сотрудничества, а также поддержки российских производителей товаров. Также Москва готовится к возобновлению работы ярмарок выходного дня. Весенняя сессия стартует 20 апреля. На площадках будут продаваться сельскохозяйственная продукция и продовольственные товары, произведенные на территории государств — членов Таможенного союза.
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