Ещё
Более 500 тыс. руб направят на выплаты ветеранам к 9 Мая в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Коса Тузла стала федеральной собственностью

Более 500 тыс. руб направят на выплаты ветеранам к 9 Мая в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ветераны Великой Отечественной войны в Подмосковье к 9 Мая получат в сумме свыше 500 тысяч рублей, выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Сегодня правительство Московской области приняло постановление «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о внесении изменений в порядок выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Выплаты получат более 87 тысяч человек.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 10 тысяч рублей; вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по 5 тысяч рублей.
Общая сумма выплат составляет 537,91 тысячи рублей.
РИАМО: последние новости
Шесть именных скверов с Wi‑Fi и парковками для велосипедов появились в Химках Воробьев назначил Тагиева министром строительного комплекса Подмосковья Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы стала Екатерина Бербер
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю141
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа176
Крымский мост потроллил Украину158
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой84
Коса Тузла стала федеральной собственностью32
Видео
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
04:00
В Кремле надеются на возвращение Telegram
Политика
01:12
Лавров осудил удары по Сирии
Политика
05:27
Додон посетит Петербург
Политика
00:54
Путин назвал удар США по Сирии актом агрессии
Политика
06:16
Грушко прокомментировал расследование дела Скрипаля
Политика
03:10
Фриске использовал новое оружие против Шепелева
Шоу-бизнес
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение