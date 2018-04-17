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Более 500 млн руб направят на выплаты ветеранам к 9 Мая в Подмосковье
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Более 500 млн руб направят на выплаты ветеранам к 9 Мая в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ветераны Великой Отечественной войны в Подмосковье к 9 Мая получат в сумме свыше 500 млн рублей, выплаты будут направлены более чем 87 тысячам человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.
«Сегодня правительство Московской области приняло постановление «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и о внесении изменений в порядок выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.
Выплаты получат более 87 тысяч человек.
Участникам и инвалидам Великой Отечественной будет выплачено ко Дню Победы по 10 тысяч рублей; вдовам участников ВОВ, не вступившим в повторный брак, бывшим узникам концлагерей, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», труженикам тыла — по 5 тысяч рублей.
Общая сумма выплат составляет 537,91 млн рублей.
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