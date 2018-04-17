Дом с историей: аптека, каземат, снова аптека

Проспект Карла Маркса в Ставрополе — витрина исторической части города, вроде маленького петербургского Невского или проспекта Мира во Владикавказе . Архитектура особняков показывает стремление первых владельцев к изяществу и красоте. Но одно здание на углу проспекта Карла Маркса и улицы Голенева выделяется среди прочих.

Двухэтажный дом с необычной формой окон и лепниной в виде растительного узора, витражами и центральной башенкой с часами построен в стиле модерн. Краевед Герман Беликов в книге, посвящённой истории Ставрополя, назвал здание «музыкой в камне». А писатель Илья Сургучёв в романе «Губернатор» по отношению к дому переиначил пословицу «Что ты уставился, как баран на новую аптеку».

Особняк от легенды

За этим домом давно закрепилось имя «аптека Байгера», но тут есть историческая неточность. Она, впрочем, уже не способна изменить укоренившееся в народе название, которое даже стало именем для местной фармакологической сети.

На рубеже

XIX—XX в еков обеспеченный провизор Израиль Пейсахович решил возвести на принадлежащей ему земле новое здание для собственной аптеки. Проект разработал выдающийся ставропольский архитектор Адриан Булыгин, прославившийся не только на родине, но и за рубежом. По некоторым данным копия аптеки Байгера есть даже во Франции , а сам архитектор, который после революции эмигрировал в Америку, возможно, участвовал в строительстве первых небоскрёбов, рассказывает краевед Роман Нутрихин.

«Мне кажется, что это достаточно достоверно. Об этом факте писал Юрий Хоменко , который был главным архитектором города Ставрополя и одним из первых специалистов по истории ставропольской архитектуры», — говорит Нутрихин.

По словам краеведа, легендарный архитектор совмещал в проектах передовой взгляд на архитектуру и сентиментальную традиционность. При сносе других зданий, построенных Булыгиным, в фундаменте находили монетки и бутылки вина — подношения. Быть может, подобные дары есть и в основании аптеки, кстати, ее изображение присутствует в академических трудах по архитектуре.

Музей, тюрьма, училище

Здание было возведено за два года и открылось в 1912 году. С разрешения городского врачебного управления Пейсахович переносит туда аптеку. Из Германии Австрии ему доставили современное медицинское оборудование, которое позволяло делать снадобья и бальзамы из местного сырья. В аптеке продавались и заграничные препараты, привозимые из Европы и Америки.

После открытия Израиль Пейсахович решает сдать аптеку старому другу с институтских времён Иоану Байгеру. Тогда она и становится «Байгеровской». Верхний этаж арендует другой врач — Бухштату, он открывает там женскую консультацию и родильное отделение. В южном крыле дома работала фельдшерская школа.

В 1914 году, когда началась Первая мировая война, подвалы аптеки стали прибежищем для «Храма Славы». Уникальные военно-исторические экспонаты власти решили перевезти из Тифлиса, так как опасались нападения Турции . Здесь они хранились до 1920 года.

Почти вся история здания до сегодняшнего дня связана с фармакологией и медициной. Лишь в небольшой период с 1918 года аптека превратилась в штаб красной гвардии, после того как здание облюбовал командир Яков Петров . Комиссар занимался «чисткой» города от буржуазии. Арестанты попадали в большой подвал дома, где, по воспоминаниям свидетелей, часто умирали от голода.

Сам Пейсахович к тому моменту уже покинул Россию , а здание дважды меняло владельцев, пока не было реквизировано.

В советский период помещения вновь служили своим изначальным целям, там расположился магазин «Гигиена и санитария», пишет Герман Беликов. Верхние этажи заняло Северо-Кавказское технологическое училище, где и сейчас находится одно из коммерческих учебных заведений города.

А главный угловой вход с красивыми окнами по бокам ведёт, как и век назад, — в аптеку. В помещении с высоким потолком и старинным длинным балконом вдоль одной из стен с располагаются современные полки с препаратами, но как дань истории есть небольшой музейный стенд. В нем — раритетные весы, инструменты провизоров, ступы для измельчения препаратов. Хотя местные жители, которые ходят в аптеку у дома, вряд ли обращают на них особое внимание. Зайти туда интересно даже в том случае, если лекарства не нужны вовсе.

Снаружи у входа висит табличка, она гласит, что аптека — памятник истории регионального значения и подлежит охране государством. Правда, собственник здания — частное лицо, увы, у него нет достаточных средств на реставрацию здания.