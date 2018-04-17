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В Совфеде призвали взвешенно подойти к возможному запрету на импорт лекарств из США
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В Совфеде призвали взвешенно подойти к возможному запрету на импорт лекарств из США 

Свободная пресса 50 минут назад
Людмила Козлова — заместитель председателя комитета по социальной политике верхней палаты российского парламента — считает, что решение о запрете на импорт лекарств из США, который может быть введен в России в рамках контрсанкций, нужно принимать взвешенно.
По её мнению, в США находятся серьёзные фармацевтические компании, которые выпускают качественные лекарственные препараты разных классов, в том числе гипотензивные (снижающие повышенное артериальное давление), антибиотики, препараты для лечения ревматических заболеваний, противоаллергические и многие другие.
Поэтому, убеждена сенатор, очень хотелось бы, чтобы при обсуждении вопроса, если таковой возникнет, решение принималось не под влиянием эмоций, а взвешенно, исходя из интересов людей и страны в целом, передаёт ТАСС.
При этом Козлова подчеркнула, что надо продолжать развивать отечественную фармацевтическую промышленность.
Кроме того, член Совфеда уверена, что Россия справится с «новыми» антироссийскими санкциями.
«Мы их переживем. Конечно, будут трудности, поэтому все должны мобилизоваться на их преодоление, продолжая решительно бороться с основным нашим врагом — коррупцией во всех её проявлениях», — резюмировала Козлова.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Дмитрий Песков — глава пресс-службы президента РФ — заявил, что в Кремле пока не готовы комментировать законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, в частности запрет на продажу в аптеках страны американских лекарств.
Напомним, депутаты Госдумы предложили ограничить поставки в РФ лекарственных средств, табака и алкоголя из США. Авторы антиамериканского законопроекта предлагают Кабмину РФ и главам регионов проработать вопрос об импортозамещении продукции из США, подпадающей под российские санкции.
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