Как избежать ошибок при проектировании городской среды?

17 апреля 12.00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет встреча с членом Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимиром Иосифович Ресиным на тему: «Как избежать фатальных ошибок при проектировании и строительстве общественных мест?».

После Трагедии в Кемерове активно обсуждается качество строительства торговых центров. По словам экспертов, многих жертв можно было избежать, если бы в «Зимней вишне» использовались более дорогие, но малотоксичные материалы.

— Как сделать использование инновационных строительно-отделочных материалов выгодным?

— Какие законопроекты необходимы, чтобы законодательство в строительной сфере стало понятным и действенным?

— Почему столица впервые за пять лет решила обойтись без инвесторов?

— Нужно ли в реализации программы реновации использовать механизмы государственно-частного партнёрства?

— Будет ли эффективно реализовываться программа с учетом нестабильности рубля и ведения Западом экономической войны с Россией

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