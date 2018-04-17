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Как избежать ошибок при проектировании городской среды?
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Коса Тузла стала федеральной собственностью

Как избежать ошибок при проектировании городской среды? 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
17 апреля 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет встреча с членом Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимиром Иосифович Ресиным на тему: «Как избежать фатальных ошибок при проектировании и строительстве общественных мест?».
После Трагедии в Кемерове активно обсуждается качество строительства торговых центров. По словам экспертов, многих жертв можно было избежать, если бы в «Зимней вишне» использовались более дорогие, но малотоксичные материалы.
— Как сделать использование инновационных строительно-отделочных материалов выгодным?
— Какие законопроекты необходимы, чтобы законодательство в строительной сфере стало понятным и действенным?
— Почему столица впервые за пять лет решила обойтись без инвесторов?
— Нужно ли в реализации программы реновации использовать механизмы государственно-частного партнёрства?
— Будет ли эффективно реализовываться программа с учетом нестабильности рубля и ведения Западом экономической войны с Россией?
Приглашаются СМИ!
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail: n.stukova@pnp.ru
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