Как избежать ошибок при проектировании городской среды? 

17 апреля 12.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет встреча с членом Комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимиром Иосифович Ресиным на тему: «Как избежать фатальных ошибок при проектировании и строительстве общественных мест?».
После Трагедии в Кемерове активно обсуждается качество строительства торговых центров. По словам экспертов, многих жертв можно было избежать, если бы в «Зимней вишне» использовались более дорогие, но малотоксичные материалы.
— Как сделать использование инновационных строительно-отделочных материалов выгодным?
— Какие законопроекты необходимы, чтобы законодательство в строительной сфере стало понятным и действенным?
— Почему столица впервые за пять лет решила обойтись без инвесторов?
— Нужно ли в реализации программы реновации использовать механизмы государственно-частного партнёрства?
— Будет ли эффективно реализовываться программа с учетом нестабильности рубля и ведения Западом экономической войны с Россией?
Приглашаются СМИ!
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