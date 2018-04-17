«Нам стыдно, но мы кое-что будем использовать». Рогозин рассказал, что технические решения Илона Маска используют в России

Рогозин рассказал, что считает Маска не только талантливым инженером, но и «блестящим пиарщиком». При этом иногда Маск начинает «завираться», и это подрывает его авторитет как специалиста, добавил вице-премьер.

дмитрий рогозин

вице-премьер

«В целом, я считаю, что к нему надо относиться очень серьезно, его надо воспринимать также очень серьезно. Некоторые его технические решения я, например, внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать».

В прошлом году Маск представил ракету для колонизации Марса и Луны BFR во время своего выступления на Международном конгрессе астронавтов в Австралии . Предприниматель заявил, что новый летательный аппарат можно будет использовать для сверхскоростного перемещения из одной точки Земли в другую.

Тогда РБК опросил российских специалистов и узнал их мнение об амбициозном проекте Маска. Эксперты отметили, что проект Маска будет сложно реализовать и назвали его нерентабельным.

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Накануне глава SpaceX предложил использовать «надувной шар для вечеринки» при посадке ракеты Falcon. Технических деталей Маск не раскрыл, отметив, что его предложение звучит действительно безумно. Он добавил, что ракета приземлится в надувной дом.

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