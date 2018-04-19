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В части Кировского района до 21 апреля не будет воды
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В части Кировского района до 21 апреля не будет воды 

Казанский Портал 1 час назад
Фото: ИА "Тема Казань"
Сегодня, 19 апреля, в части домов Кировского района Казани отключат воду. Это связано с подключением водопровода.
С 9.00 19 апреля до 9.00 21 апреля будет прекращена подача воды по адресам:
— ул. Болотникова, 9, 11, 13а, 17а;
— ул. Кулахметова, 3, 5, 5а,7, 9, 11, 11а;
— ул. Сабан, 2, 7б;
— ул. Фрунзе, 9, 9а (корпус 1), 11, 13.
— в домах по улицам Лазарева, Лебяжья, Музыкальная, Большая Мухаметшина, Малая Мухаметшина, Реина, Солнечная, Солнечный переулок, Токарная.
Автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба «Водоканала».
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