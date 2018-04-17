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Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области за счет экономии
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Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Нижегородской области за счет экономии 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Несколько дополнительных объектов будет включено в план реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области. Это стало возможным благодаря экономии, которая образовалась по результатам состоявшихся аукционов.
Как сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, экономия составила 132,3 млн рублей. Список дополнительных объектов будет готов к маю. При этом будет учитываться и мнение жителей. Предложения можно оставить в группе проекта «Безопасные и качественные дороги | Н. Новгород» в соцсети. Затем будут объявлены торги.
«Объекты в список мы готовы включать по предложениям жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской агломерации. Я сам регулярно просматриваю сообщения в группе. Все поступающие предложения анализируются, и те объекты, по которым будет больше всего обращений, также попадут в план реализации программы», — сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов.
Напомним, всего в 2018 году планируется отремонтировать 127 километров дорог.
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