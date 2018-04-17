Власти РФ почти вдвое урезали финансирование тюремной системы

Как сообщает «Коммерсантъ», финансирование программы урезали с 96,5 до 55 миллиардов рублей.

Правительство сократило финансирование федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

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