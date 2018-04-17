Власти РФ почти вдвое урезали финансирование тюремной системы 

Правительство сократило финансирование федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».
Как сообщает «Коммерсантъ», финансирование программы урезали с 96,5 до 55 миллиардов рублей.
Согласно целевой программе, в России необходимо построить 11 новых СИЗО на 11 тысяч человек и 14 новых режимных корпусов на 3,4 тысячи мест, а также реконструировать более 100 вспомогательных объектов.
Отмечается, что финансирование тюремной системы сокращается одновременно с ростом числа заключённых. По данным издания, сейчас в российских СИЗО и колониях остро ощущается нехватка мест. Самая тяжёлая ситуация сложилась в Крыму, где на одно место в среднем приходится около 1,8 человека.