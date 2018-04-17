Законодатели запретят вейпы 

Областные парламентарии могут запретить продажу вейпов (электронных никотиновых пароиспарителей — примечание автора) несовершеннолетним.
Данная инициатива поступила в Законодательное Собрание региона от депутатов Молодежной думы третьего созыва и внесена на рассмотрение парламентариев фракцией «Единая Россия».
«Были случаи, когда подростки умирали от курения вейпов. Такие случаи зафиксированы в Татарстане, в Санкт-Петербурге, ребята курили вейпы по несколько месяцев, просто теряли сознание на уроках и в течение какого-то времени умирали. Мы считаем, что эта инициатива Молодежной думы по запрету продажи вейпов несовершеннолетним она правильная и мы ее будем принимать в ближайшее время», — отметил председатель Заксобрания области Владимир Киселев.
Напомню, что очередное заседание областных законотворцев состоится 25 апреля.