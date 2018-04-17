Ещё
Законодатели запретят вейпы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Законодатели запретят вейпы 

ТВ-МИГ 17 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Областные парламентарии могут запретить продажу вейпов (электронных никотиновых пароиспарителей — примечание автора) несовершеннолетним.
Данная инициатива поступила в Законодательное Собрание региона от депутатов Молодежной думы третьего созыва и внесена на рассмотрение парламентариев фракцией «Единая Россия».
«Были случаи, когда подростки умирали от курения вейпов. Такие случаи зафиксированы в Татарстане, в Санкт-Петербурге, ребята курили вейпы по несколько месяцев, просто теряли сознание на уроках и в течение какого-то времени умирали. Мы считаем, что эта инициатива Молодежной думы по запрету продажи вейпов несовершеннолетним она правильная и мы ее будем принимать в ближайшее время», — отметил председатель Заксобрания области Владимир Киселев.
Напомню, что очередное заседание областных законотворцев состоится 25 апреля.
ТВ-МИГ: последние новости
В Суздале затопило парк Большая вода отступает Владимирцев оставят без горячей воды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю76
В Совфеде оценили призыв к России от G7111
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»256
Кто взорвет Сирию46
Крымский мост потроллил Украину47
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
02:25
Делами Цымбалюк-Романовской заинтересовались в ФСБ
Шоу-бизнес
00:21
Капсулу для самоубийств показали в Амстердаме
Общество Технологии
01:54
В Совфеде оценили призыв к России от G7
Политика
01:50
Дроздов решил оставить дело всей жизни
Шоу-бизнес
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
00:43
Доступ к Telegram заблокирован в поездах столичного метро
Интернет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение