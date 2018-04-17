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В Краснодаре после ремонта открыли участок тротуара на ул. Красной
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В Краснодаре после ремонта открыли участок тротуара на ул. Красной 

За рулем Кубань 18 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Тротуар по улице Красной от Длинной до Пашковской наконец открыт для пешеходов.
Ремонтные работы завершены в полном объеме. Как написал на своей странице в Фейсбуке помощник мэра города Владимир Вербицкий:
Тест-драйв пройден, идётся идеально.
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