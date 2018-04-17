В Краснодаре после ремонта открыли участок тротуара на ул. Красной

Тротуар по улице Красной от Длинной до Пашковской наконец открыт для пешеходов. Ремонтные работы завершены в полном объеме. Как написал на своей странице в Фейсбуке помощник мэра города Владимир Вербицкий: Тест-драйв пройден, идётся идеально.