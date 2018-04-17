Областной бюджет выделил муниципалитетам более 99 млн руб. на общественные проекты

Постановление принято в рамках реализации региональной программы «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области» на 2015–2025 годы. Всего в губернии средства благоустроят, реконструируют и построят более 80 объектов.

Так, например, в Красноглинском районе благоустроят два сквера, в Октябрьском — реконструируют спортивный комплекс в сквере имени В. И. Фадеева, в Жигулевске наведут порядок на трех общественных территориях, в Тольятти и Кинеле обустроят детские и спортивно-игровые площадки, в Новокуйбышевске заменят светофоры и установят фонтан на озере Скулино.

Доля софинансирования из областного бюджета по большинству объектов составляет 70-90%.