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Подведены итоги выполнения Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга сырья и пищевой продукции за I квартал 2018 года
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Подведены итоги выполнения Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга сырья и пищевой продукции за I квартал 2018 года 

Комитет ветеринарии города Москвы 14 минут назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Важную роль в обеспечении ветеринарно-санитарного благополучия города Москвы играет мониторинг сырья и пищевой продукции животного происхождения по содержанию остатков запрещенных и вредных веществ.
В I квартале 2018 года в рамках выполнения Плана государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ (План мониторинга) отобрано 956 проб сырья и пищевой продукции отечественного производства, а также произведенных на территории стран-членов Евразийского экономического союза. В Городской ветеринарной лаборатории ГБУ «Мосветобъединение» проведено более 1,8 тыс. лабораторных исследований на содержание патогенных микроорганизмов (сальмонеллы, листерии), антибиотиков, гормонов, токсичных веществ и др.
По результатам лабораторных исследований выявлено 25 случаев несоответствия установленным требованиям безопасности продукции, из них 21 случай в продукции отечественных производителей и 4 — Евразийского экономического союза.
В отношении продукции, не отвечающей требованиям ветеринарных санитарных правил и норм, Комитетом ветеринарии города Москвы проводится комплекс мероприятий, направленных на информирование хозяйствующих субъектов с целью организации корректирующих мероприятий по недопущению выпуска в оборот небезопасной продукции, а также на запрещение использования такой продукции по назначению, ее утилизацию или уничтожение, что позволяет предотвратить попадание на стол жителей и гостей столицы небезопасной в ветеринарном отношении продукции.
Ежегодно в рамках Плана мониторинга проводится более 6 тыс. лабораторных исследований проб сырья и пищевой продукции отечественного производства, а также произведенных на территории стран-членов Евразийского экономического союза.
Работа по проведению государственного ветеринарного лабораторного мониторинга продолжается.
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