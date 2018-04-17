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Москалькова попросила Совфед помочь в организации экстрадиции Ярошенко
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Москалькова попросила Совфед помочь в организации экстрадиции Ярошенко 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
ОМБУДСМЕН МОСКАЛЬКОВА ПОПРОСИЛА СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПОМОЧЬ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСТРАДИЦИИ В РФ ЛЕТЧИКА ЯРОШЕНКО, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД СТРАЖЕЙ В США
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