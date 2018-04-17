12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии в 2018 году

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии в 2018 году планируется отремонтировать 12 железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги. Агрыз — Работы пройдут на перегонах: Янаул — Рабак, Кама — Камбарка Кичево , Уром — Агрыз, а также на станциях Куеда, Уфимка, Чад , Кварса, Пычас. Бартым, Щучье Озеро. На десяти участках отремонтирую асфальт, а на пяти переездах железнодорожники заменят резинокордовые настилы. Также напомним, летом в Удмуртии запустят 8 дополнительных пригородных поездов.