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12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии в 2018 году
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12 железнодорожных переездов отремонтируют в Удмуртии в 2018 году 

ИА «Сусанин» 18 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году планируется отремонтировать 12 железнодорожных переездов. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона Горьковской железной дороги.
Работы пройдут на перегонах: Янаул — Рабак, Кама — Камбарка, Агрыз — Кичево, Уром — Агрыз, а также на станциях Куеда, Уфимка, Чад, Кварса, Пычас. Бартым, Щучье Озеро.
На десяти участках отремонтирую асфальт, а на пяти переездах железнодорожники заменят резинокордовые настилы.
Также напомним, летом в Удмуртии запустят 8 дополнительных пригородных поездов.
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