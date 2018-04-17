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Трутнев предложил подумать над созданием преференций в сфере грузоперевозок в ДФО
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Трутнев предложил подумать над созданием преференций в сфере грузоперевозок в ДФО 

ТАСС 15 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил рассмотреть вопрос создания системы преференций в сфере грузоперевозок на Дальнем Востоке, расширения номенклатуры перевозимых грузов.
Он подчеркнул, что сегодня через дальневосточные порты перевозится в основном только уголь.
"Показывали хозяйства, которые на 94,9% перевозят уголь, но мы же не страна, которая производит только уголь. Поэтому надо подумать над расширением номенклатуры грузов, посмотреть преференции, систему преференций, которая поддерживает перевозки. Думаю, что в течение в трех месяцев мы постараемся эту работу в основном построить", — сказал полпред журналистам во Владивостоке во вторник.
Он подчеркнул, что эта работа должна быть увязана с проработкой вопросов финансирования модернизации международных транспортных коридоров и всего Восточного железнодорожного полигона.
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