Трутнев предложил подумать над созданием преференций в сфере грузоперевозок в ДФО

Он подчеркнул, что сегодня через дальневосточные порты перевозится в основном только уголь.

"Показывали хозяйства, которые на 94,9% перевозят уголь, но мы же не страна, которая производит только уголь. Поэтому надо подумать над расширением номенклатуры грузов, посмотреть преференции, систему преференций, которая поддерживает перевозки. Думаю, что в течение в трех месяцев мы постараемся эту работу в основном построить", — сказал полпред журналистам во Владивостоке во вторник.

Он подчеркнул, что эта работа должна быть увязана с проработкой вопросов финансирования модернизации международных транспортных коридоров и всего Восточного железнодорожного полигона.