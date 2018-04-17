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Глава Адыгеи отметил большой потенциал для инвестиций у индустриальных парков региона
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Глава Адыгеи отметил большой потенциал для инвестиций у индустриальных парков региона 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новости РуФокс
МАЙКОП, 17 апреля. /ТАСС/. Индустриальные парки Адыгеи являются для инвесторов и республики перспективной территорией развития. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в ходе пленарного заседания с участием представителей бизнес-миссии из Италии.
"Большим потенциалом для инвестиционных вложений обладают индустриальные парки. Специально организованные территории, обеспеченные необходимой инфраструктурой и коммуникациями и предназначенные для создания производств, открывают новые перспективы и создают комфортные условия для привлечения инвесторов и развития бизнеса", — сказал он.
Кумпилов отметил, что в числе основных площадок для потенциального развития итальянским инвесторам представили индустриальный парк «Кошехабльский» (46,9 га), резидентам которого находящийся поблизости завод «Южгазэнерджи» готов предоставлять скидки на поставку газа, парк «Теучежский» (45,6 га), расположенный у крупных транспортных артерий, а также парк «Майкопский» (более 18 га) с необходимой инфраструктурой.
Кроме того, в качестве объекта инвестиций предложили туристско-рекреационный парк «Джэнэт» площадью 701 га, где планируют строительство многофункциональных спортивно-оздоровительных и развлекательных комплексов, канатных дорог, транспортной и энергетической инфраструктуры, объектов экологической защиты.
В Адыгею во вторник для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества, расширения деловых связей прибыла делегация итальянских предпринимателей, представителей итало-российской торгово-промышленной палаты. Бизнес-миссию возглавил Паскуале Терраччано, участие в визите принимает и почетный генеральный консул Италии по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Пьерпаоло Лодиджиани.
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