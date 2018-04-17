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Стариков: Западу трудно смириться с возникновением многополярного мира
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Стариков: Западу трудно смириться с возникновением многополярного мира 

Sputnik Таджикистан 20 минут назад
Фото: Sputnik Таджикистан
По мнению эксперта, страны Запада привыкли жить в уютном для них мире.
Стариков\: Запад занял "страсиную позицию" по отношению к новым центрам силы
"Многополярный мир диктует несколько иную конструкцию: мощный Китай, восстанавливающаяся Россия, появляются другие центры силы. Теперь центров принятия решений должно быть несколько, а это значит, что интересы каждого из них должны учитываться", — сказал Николай Стариков радио Sputnik.
По его словам, Запад занимает страусиную позицию, не хочет слышать и видеть реалий. Дело Скрипаля показывает, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию, считает эксперт.
Очень трудно взывать к голосу разума, когда кто-то думает только о своих интересах и игнорирует призывы, отметил Николай Стариков.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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