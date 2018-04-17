Стариков: Западу трудно смириться с возникновением многополярного мира

По мнению эксперта, страны Запада привыкли жить в уютном для них мире.

Стариков\: Запад занял "страсиную позицию" по отношению к новым центрам силы

"Многополярный мир диктует несколько иную конструкцию: мощный Китай , восстанавливающаяся Россия , появляются другие центры силы. Теперь центров принятия решений должно быть несколько, а это значит, что интересы каждого из них должны учитываться", — сказал Николай Стариков радио Sputnik

По его словам, Запад занимает страусиную позицию, не хочет слышать и видеть реалий. Дело Скрипаля показывает, что Запад собирается продолжать политику давления на Россию, считает эксперт.

Очень трудно взывать к голосу разума, когда кто-то думает только о своих интересах и игнорирует призывы, отметил Николай Стариков.

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