«Заморозка» отменяется: гособлигации США временно лишаются денег России

"Из месячной дельты в три миллиарда долларов российских вложений в американский госдолг сложно делать однозначные выводы — изменения невелики и носят явно тактический характер. Столь небольшие изменения не говорят ни о чем принципиально важном в политике денежных властей РФ.

У ценных бумаг, обеспечивающих госдолг США, есть разные выпуски, которые периодически погашаются. Время от времени меняется и цена американских ценных бумаг. При управлении Центробанком таким достаточно большим портфелем денежных вложений изменения в нем происходит регулярно. Характер этих перемен пока не позволяет делать выводы насколько ситуация серьезна и к каким последствиям может привести", — отмечает экономист.

Россия в феврале этого года сократила вложения в американские гособлигации до $93,8 миллиарда. В январе эта сумма составляла $96,9 млрд, следует из опубликованных данных Минфина США . При этом в феврале 2017 года Россия вложилась в ценные бумаги американского правительства на $86,3 млрд На максимальную в 2017 году сумму Россия покупала американский госдолг в мае — на $108,7 млрд В РФ неоднократно звучала обеспокоенность по поводу этих активов — отдельные эксперты предполагают, что Вашингтон может заморозить эти средства.

"Такое в мировой истории случилось лишь однажды — в 1979 году США заморозили вложения Ирана . В этой стране сменилось правительство, и новых людей у власти Вашингтон признать отказался, за этим последовали санкции. С тех пор аналогичных прецедентов не было, и мне кажется, что в обозримом будущем такое невероятно. Хотя теоретически, если отношения РФ и Штатов продолжат ухудшаться, «заморозку» российских средств полностью исключать нельзя.

Если даже такое случится, большие проблемы в экономике РФ вряд ли последуют. Размер российских резервов порядка 450 млрд долларов, и потеря 100 млрд станет солидной, но не катастрофичной. В масштабах экономики РФ цифра заметна. Но вероятность таких действий в отношении вложений России очень низка, так как это вызовет крупные и труднопредсказуемые политические последствия, которые не в интересах Соединенных Штатов. На мой взгляд, опасность в значительной мере носит теоретических характер", — подчеркивает аналитик.

Муравей и поезд

Американскими гособлигациями владеют иностранные компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США проводить государственные расходы в условиях бюджетного дефицита. Россия традиционно вкладывает в них часть инвестиционного портфеля — американские гособлигации хотя и низкодоходные, однако они считаются безрисковыми — обязательства по ним американское правительство всегда погашает с неизменной аккуратностью.

На первом месте среди стран по инвестициям в США находится Китай , вложивший в эти активы в феврале этого года $1,178 трлн. На втором месте Япония — $1,060 трлн. На третьей позиции расположилась Ирландия — $314 млрд Россия в этом рейтинге занимает 16 место. Общие иностранные запасы государственных облигаций США в феврале выросли до $ 6,29 трлн с $ 6,26 трлн в предыдущем месяце. Увеличение произошло после трех предыдущих месяцев спада.

"Формально заявления, что Россия вложениями в американские облигации поддерживает экономику США, верны. Однако нужно оглядываться на масштабы — объем наших вложений ничтожен в сравнении с размером экономики США. Это все равно, что с трудом взбирающийся на холм поезд подталкивает муравей — его лепту в движение состава никто не учтет из-за незначительности. Исчезновения наших денег из вложений в госдолг Штатов просто никто не заметит.

Даже вложения китайцев, которые десятикратно больше российских, не тянут на определение «существенные» в формате рынка американских облигаций. Эти цифры малы в сравнении с американской экономикой. Эта тема поднимается периодически, но рассматривать ее нужно в формате масштабов.

Даже китайские инвестиции в госдолг США — это менее 0,1 процента американского ВВП. То есть вложениями КНР нереально повлиять на какие-то процессы в экономике США, что уж говорить об объемах, которые вкладывает Россия", — заключает Сергей Хестанов.